Joe Biden gewinnt die Wahl: und jetzt?

Kann Trump noch etwas gegen Bidens Sieg tun?

Trump hat bereits mitteilen lassen, dass er gerichtlich gegen Bidens Sieg vorgehen will. Das hat er vorher ja auch schon mehrmals angekündigt und von "illegalen Stimmen" gesprochen. Er hat allerdings nach wie vor keine Beweise für diese Thesen. Der Politologe Michael Werz vom "Center for American Progress" sagte am Morgen in WDR 5, die Chancen, dass Trump sich mit seinen Klagen durchsetzen könne, würden gegen Null tendieren. Scheitert Trump mit diesen Klagen, wird Biden am 20. Januar US -Präsident und Kamala Harris Vize-Präsidentin.

Wie reagiert die Politik?

Bundeskanzlerin Angela Merkel richtet Biden in einer Mitteilung Glückwünsche aus: "Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Präsident Biden. Unsere transatlantische Freundschaft ist unersetzlich, wenn wir die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen wollen."

Der deutsche Außenminister Heiko Maas schrieb auf Twitter, es sei gut, dass es endlich klare Zahlen gebe.

NRW -Ministerpräsident Armin Laschet erklärte auf Twitter, es gebe Tage der Hoffnung. Die Wahl von Joe Biden und Kamala Harris zeige, dass Respekt und Stil stärker sein könnten als Aggression und Hass. Grünen-Chefin Anna-Lena Baerbock schreibt: "Was für eine befreiende Nachricht!" FDP-Chef Christian Lindner spricht auf Twitter von einer Erleichterung und gratuliert Biden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU ) richtet ebenfalls Glückwünsche aus.