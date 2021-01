Joe Biden als US-Präsident vereidigt

Immerhin ein bis zwei Millionen Anhänger habe diese Bewegung, aus der der Mob im Kapitol entstanden war, sagte Terrorismus-Experte Peter R. Neumann im Livestream. Man müsse von bis zu 20.000 gewaltbereiten Gefährdern ausgehen - deutlich mehr, als dem Dschihadismus zugerechnet werde. Besonders schwierig: Auch unter den Sicherheitskräften und Militärs der USA gibt es Unterstützer, sogar innerhalb der Republikanischen Partei.

Daraus könnte durchaus eine terroristische Bewegung entstehen, sagt Neumann. Er sei sich absolut sicher, dass in Zukunft noch mit weiteren aggressiven Attacken zu rechnen sei - nicht nur in Washington, sondern auch in anderen US-Städten. Bedroht seien auch die Mitglieder der Republikanischen Partei: Trump-Anhänger fühlten sich von ihnen betrogen, sähen " Verräter " in ihnen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Laschet sendet Glückwünsche

Glückwünsche kamen bereits aus NRW : Ministerpräsident Armin Laschet gratulierte Biden zur Amtseinführung: " In Europa, in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen freuen wir uns auf die Zusammenarbeit ", schrieb er. Die Glückwünsche gälten auch für Kamala Harris, die als erste Frau in der US-amerikanischen Geschichte das Amt der Vizepräsidentin übernimmt.