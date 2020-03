Bibliotheken mit Online-Angeboten

Weil sie nicht regulär öffnen dürfen, setzen sie immer mehr auf die elektronische Ausleihe - die meisten kostenfrei. Laut Verbund der Bibliotheken NRW läuft die Aktion mit dem Digi-Abo sogar besser als erwartet.

So verzeichneten etwa die Stadtbüchereien in Düsseldorf allein in der ersten Woche nach Schließung schon 500 Neuanmeldungen. 200 Kunden haben dort ihre Bibliothekskarten jetzt via online-Anmeldung wieder reaktiviert.