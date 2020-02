Der Biber erobert NRW

Der Biber breitet sich zur Freude der Naturschützer in Nordrhein-Westfalen aus. "Wir reden derzeit über mehr als 1000 Individuen" , teilte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Landesweit habe es schon 2018 ungefähr 340 Biberreviere gegeben.

Aussetzungen zur Ansiedlung mit Erfolg

Damit kehrt der Biber vielerorts in seinen angestammten Lebensraum zurück. Nordrhein-Westfalen setzte ab 1981 zwölf Biber in der Eifel aus und ab dem Jahr 2002 weitere 26 im nördlichen Rheinland.

Nach früheren Angaben hatte sich dann der Bestand in NRW in den Jahren 2010 bis 2015 auf rund 750 Biber verdoppelt, berichtet die dpa am Mittwoch (05.02.2020).

Einwanderung durch Lippe und Ems

" Der Biber breitet sich glücklicherweise wieder von allein in Nordrhein-Westfalen aus" , sagt der Landesvorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND ) NRW, Holger Sticht. Das geschehe an mehreren Stellen und in der Regel über Bäche und Flüsse.

Die Ausbreitung der Tiere in NRW erfolge aus Richtung Eifel und dem Niederrhein kommend. So sei er an der Lippe und der Ems eingewandert.