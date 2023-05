BGH-Urteil: Kann man Google zum Vergessen zwingen?

Seit 2017 existiert ein Recht auf Vergessenwerden

Es gibt sogar bereits Regeln dafür: Seit 2017 steht das "Recht auf Vergessenwerden" in der EU -Datenschutz-Grundverordnung ( DSGVO ). Nun stellt sich die konkrete Frage: Welchen Aufwand muss eine Person betreiben, die bestimmte Informationen aus dem Netz entfernt haben möchte? Ist die Suchmaschine Google verantwortlich oder derjenige, der die betreffenden Informationen im Netz bereitstellt? Konkret: Kann man Google zum Vergessen zwingen – und wenn ja, unter welchen Umständen?

BGH entscheidet über "Recht auf Vergessen"

Verhandelt wird ein ungewöhnlicher Fall: Ein Paar aus der Finanzdienstleistungsbranche will durchsetzen, dass Google einige Fundstellen auf US -Webseiten ausblendet. Dort sind mehrere Artikel erschienen, die die Geschäftspraktiken des Paares kritisieren und vor Anlagen warnen. Das Anlagemodell des Paars kommt in den Artikeln nicht gut weg. Garniert sind die Beiträge mit Fotos, die den Kläger am Steuer eines Luxuswagens zeigen, aber auch im Hubschrauber und vor Flugzeugen.

BGH verhandelt bizarren Sonderfall

Die Seite, auf der die kritischen Artikel erschienen sind, ist allerdings kein seriöses Webangebot. Ein Vorwurf lautet, die Betreiber des Portals hätten die kritischen Artikel zur Erpressung genutzt: Wer zahlt, kann sich über positive Berichte freuen.

Keine Alltagssituation. Google argumentiert, das Unternehmen wolle und könne nicht zwischen wahr und unwahr entscheiden. Google ist nicht verpflichtet, selbst aktiv an der Wahrheitsfindung mitzuwirken, erklärte der BGH -Senatsvorsitzende Stephan Seiters in einer früheren Sitzung. Das könne auch nicht im Interesse der Allgemeinheit sein, denn anderenfalls schwinge sich Google zum Richter auf und lösche möglicherweise Beiträge aus dem Suchindex, nur um Frieden zu haben.

Google will nicht selbst entscheiden, was "wahr" und was "unwahr" ist

Betroffenen obliegt aktiv einen Nachweis zu erbringen, " dass die in einen Inhalt enthaltenen Informationen offensichtlich unrichtig sind ", oder jedenfalls ein bedeutender Teil davon.

Google bietet Formular für Löschanträge

Bei ehrabschneidenden oder eindeutig illegalen Inhalten sieht es anders aus: Für solche Fälle hat Google sogar ein Formular, in dem Betroffene einen Löschwunsch eintragen können. Und wenn es sich um eindeutig illegale Inhalte handelt, die die Persönlichkeitsrechte einer Person verletzen, werden die Links von Google meist auch zeitnah entfernt.

Beobachter erwarten, dass die Kläger vor dem BGH scheitern. Mit einer Ausnahme: Die "Thumbnails", die kleinen Vorschaubilder zum Artikel, die das Paar im Luxusleben schwelgend zeigen, könnten möglicherweise verboten werden, da diese von Google kontrolliert und unterdrückt werden können.