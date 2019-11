Im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach sind Unmengen von kinderpornografischen Bildern und Videos zu sichten. Das LKA hat für solche Fälle Mitarbeiter als sogenannte "Bewerter" eingestellt. Doch auch "normale" Polizisten werden für die Sichtung des Material eingesetzt.

Zum 1. Dezember verfügt das LKA über gut 20 solcher "Bewerter", deren Aufgabe es ist, das kompromittierende Material gründlich zu sichten. Eine große Belastung. Daher erhalten sie eine besondere Ausbildung und professionelle Unterstützung von einem Polizei-Seelsorger.

Wie wurden die Bewerter ausgesucht?

Es gab tatsächlich eine Öffentliche Stellenausschreibung. "Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung im IT -, Büro- oder Verwaltungsbereich oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium verschiedener Bereiche", erklärte LKA -Pressesprecherin Heidi Conzen im Gespräch mit dem WDR .

Dabei wurde das Auswahlverfahren laut Conzen von Experten begleitet, um sicherzustellen, dass die betreffenden Personen ihrer Aufgabe auch gewachsen sind.

Wie belastend ist die Tätigkeit?