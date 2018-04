NRW-Polizei meldet Bewerber-Rekord

Was macht den Beruf so attraktiv?

Der Bewerberansturm in NRW erklärt sich für die Gewerkschaft der Polizei (GdP) aus einem Mix aus groß angelegter Online-Werbung, weitgehender Jobgarantie und im Bundesvergleich besserer Bezahlung. " Wegen des finanziellen Anreizes bewerben sich auch etliche Kandidaten aus anderen Bundesländern ", sagt Arnold Plickert, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in NRW .

Wie viele neue Polizisten werden gebraucht?

Für das Land kommt der Boom rechtzeitig. Denn die schwarz-gelbe Landesregierung will die Mannschaftsstärke der Polizisten in den kommenden Jahren schrittweise erhöhen. Jährlich sollen in NRW bis 2022 rund 2.300 Polizisten eingestellt werden.

Die Schutz- und Kriminalpolizei soll außerdem von Verwaltungsaufgaben und Bürokratie entlastet werden, damit die Polizeipräsenz erhöht werden kann. Bis 2022 sollen deshalb jedes Jahr zusätzlich 500 Tarifbeschäftigte als Polizeiverwaltungs-Assistenten eingesetzt werden.