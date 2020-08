Betrüger nutzen Corona-Soforthilfe aus

"Das ganze System basierte auf Vertrauen", sagt Wolf-Tilman Baumert, Oberstaatsanwalt in Wuppertal. "Vertrauen kann immer auch enttäuscht werden. Gerade am Anfang war es recht leicht, mit falschen Angaben zu Geld zu kommen und das haben viele Leute ausgenutzt."

Jetzt muss sich Baumert mit den Folgen befassen: Er bekomme immer wieder Fälle auf den Schreibtisch, in denen Menschen Soforthilfe beantragt haben, obwohl sie überhaupt kein Gewerbe betreiben. Auch bei den Zahlen sei oft gelogen worden, sagt Baumert. Manche rechneten sich ihre Einkünfte vor Corona etwas schöner, andere würden beim Datum der Firmengründung tricksen.

Banken melden Verdachtsfälle

Oft erkennen die Banken möglichen Betrug: Bekommt ein Kunde 9000 Euro Soforthilfe überwiesen, obwohl er gar nicht als Gewerbetreibender bekannt war, benachrichtigen sie die Behörden. Dann fangen die Staatsanwaltschaften an zu ermitteln.

Wie hoch die Verurteilungsquote am Ende sein wird, ist nicht sicher - weder eine Staatsanwaltschaft noch das Justizministerium will da eine Prognose abgeben. Doch der vermutete Schaden geht weit in die Millionen - die schnellen und unbürokratischen Anträge zur Corona-Soforthilfe werden die Justiz in NRW noch lange beschäftigen.