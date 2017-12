Telefonwerbung: So viele Beschwerden wie nie

Bis Dezember 2017 hat es in diesem Jahr rund 290.000 Beschwerden zum Telekommunikationsbereich - ein Rekordwert. Das teilte die Bundesnetzagentur am Donnerstag (28.12.2017) in Bonn mit. Im Jahr 2016 waren es 220.000 Verbraucherbeschwerden.

Rückruf nach Liberia statt Dortmund

Laut Bundesnetzagentur seien über 160.000 schriftliche Beschwerden und Anfragen zum Rufnummermissbrauch eingegangen. Besonders gegen Jahresende hätten sich Beschwerden über sogenannte "Ping-Anrufe" gehäuft, bei denen teure Rückrufe provoziert werden sollen. Ein Beispiel: Wer die Liste der "verpassten Anrufe" sieht, denkt, er ruft eine Nummer in Dortmund mit der Vorwahl 0231 zurück. In Wahrheit landet der Anruf aber in Liberia - die Landesvorwahl dort lautet 00231. Um das zu verhindern, müssen in Zukunft Preisansagen vor Anrufen in bestimmte Länder erfolgen.