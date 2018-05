Kita-Kosten: Arme Eltern stärker belastet

In NRW wenden Familien im Mittelwert 6,6 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Kita auf. Deutschlandweit sind es 5,6 Prozent. Das geht aus der Studie "ElternZoom 2018" hervor, die die Bertelsmann-Stiftung am Montag (28.05.2018) in Gütersloh vorgestellt hat. Für die Studie wurden laut Bertelsmann bundesweit insgesamt rund 10.490 Eltern befragt.