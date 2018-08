Der WDR hat mit aufwendiger Technik und vielen Drehtagen auf Prosper Haniel in Bottrop ein virtuelles Bergwerk erschaffen, das jedermann nun mit einer VR -Brille und einem Laptop erkunden kann. Dieses digitale Kulturerbe dürfen die Kumpel von Schacht 10 an diesem Tag erstmals selbst begutachten.

Strecke machen mit der Dieselkatze

Interaktives Bergwerk: Filmszene unter Tage

Nur mit den Augen werden Stationen im virtuellen Raum angesteuert. Ein längerer Blick auf einen roten Infopunkt - und schwups - steht man plötzlich mitten in der Waschkaue. Die 360-Grad-Technik erlaubt den staunenden Rundumblick. Dann geht es mit Bergleuten zusammen im Förderkorb abwärts. Fahrgeräusche inklusive. Unten Einstieg in die "Dieselkatze", eine Hängebahn, die Besucher zum Abbaufeld bringt. So geht es immer tiefer Richtung Streb.