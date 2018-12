Christiane Niesel aus Bochum hatte vor ein paar Wochen eine Idee. " Wie können wir den Bergleuten zeigen, dass viele Menschen an sie denken? ", fragte sie sich mit Blick auf den 21.12.2018. An diesem Tag wird auf der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop das letzte Stück Steinkohle aus einem deutschen Bergwerk gefördert. Mit dem Gedanken, ein Licht zum Abschied in ihr Fenster zu stellen, wandte sich Christiane Niesel an das WDR Studio Essen.

#lichtbeidernacht in Bochum

Daraus entstand die Aktion #lichtbeidernacht: Möglichst viele Menschen sollen sich daran beteiligen. Um das Licht im Fenster von Weihnachtsschmuck zu unterscheiden, können Sie hier die Schablone für einen Förderturm herunterladen und ausdrucken. Ausgeschnitten und ins Fenster geklebt, kann ein Licht die Gedanken an den Bergbau dann am Vorabend des endgültigen Kohle-Abschieds zeigen.