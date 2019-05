Glückauf - das Virtuelle Bergwerk auf Tour

Ende der Steinkohle-Ära

Übrigens: Dieses Bergwerk und seine Protagonisten gibt es wirklich. Gedreht wurden die 360-Grad-Ansichten alle im Bergwerk Prosper Haniel in Bottrop.

Video starten, abbrechen mit Escape Tschüss Kumpel - Zum Ende des Bergbaus. Lokalzeit Ruhr. . 02:30 Min. . WDR. Von Kai-Hendrik Haß.

Es wird auf ewig das einzige 360°-Projekt bleiben, das in einem deutschen Steinkohlebergwerk produziert wurde. Im Dezember 2018 schloss mit Prosper Haniel das letzte Steinkohle-Bergwerk in NRW. Als „Digitales Kulturerbe“ erinnert das Virtuelle Bergwerk dauerhaft an diese Ära.

Stand: 04.05.2019, 00:16