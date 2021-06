CO2 und Benzinpreise: Wer muss wie viel bezahlen?

WDR: Seit Jahresbeginn gilt ein CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne. Bis 2025 soll er auf 55 Euro steigen. Welche Kosten kommen auf Verbraucher zu?

Katja Schumacher

Katja Schumacher: Besonders deutlich wird sich das an der Tankstelle zeigen. Ein CO2-Preis von 25 Euro bedeutet einen Aufschlag von etwa sieben bis acht Cent pro Liter Benzin. Bei einem CO2-Preis von 55 Euro wird der Sprit etwa 16 bis 17 Cent teurer. Allerdings sind diese Berechnungen wohl schon bald überholt. Denn das Bundesverfassungsgericht hat in einem aktuellen Urteil beschlossen, dass die Klimaziele der Bundesregierung nicht ambitioniert genug sind. Es ist also gut möglich, dass die CO2-Preise noch stärker angehoben werden.

WDR: Gibt es denn auch einen finanziellen Ausgleich?

Schumacher: Ja, gleichzeitig wurden die Belastungen durch die EEG-Umlage - also die Abgaben zur Förderung der erneuerbaren Energien - beschränkt. Das wurde auch durch die Einnahmen durch den CO2-Preis finanziert. Die Strompreise sind also nicht so stark gestiegen wie befürchtet. Wer seinen Verbrauch an Kraftstoff reduziert, kann also schon jetzt Geld sparen.