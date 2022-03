Teures Tanken: Macht sich der Staat die Taschen voll?

Staat hat auch höhere Ausgaben

Diese Einnahmen sind natürlich willkommen. Denn hohe Energiekosten kosten auch den Staat viel Geld. Dienstfahrzeuge fahren zurzeit ebenfalls mit teurem Benzin oder Diesel. Höhere Preise bei Strom und Gas machen sich auch bemerkbar, wenn Behörden und Ministerien geheizt und mit Strom versorgt werden.

Was bleibt bei den Tankstellenbetreibern?

Die Mineralölkonzerne schweigen am liebsten darüber, was sie mit Benzin und Diesel verdienen. Der Mineralölkonzern Aral gibt an, pro Liter Superbenzin E10 zwischen 1-2 Cent Gewinn zu erwirtschaften. Kosten etwa durch Tankstellenpacht, Vertrieb, Verwaltung und Weiteres veranschlagt er mit rund 10 Cent pro Liter.

Warum sind die Spritpreise in anderen Ländern nicht so krass gestiegen?