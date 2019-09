Angriff auf Saudi-Arabien: Experten fürchten keinen Öl-Engpass

Experten erwarten indes, dass die Turbulenzen am Ölmarkt auf den Wochenbeginn begrenzt bleiben. Die Auswirkungen sollten sich demnach mittelfristig in Grenzen halten, da Saudi-Arabien als Öllieferant für Deutschland keine große Rolle spielt. " Aus Saudi-Arabien kommt kaum Öl nach Deutschland - 2018 war es ein Prozent ", sagte eine Verbandssprecher des Mineralölwirtschaftsverbandes (MWV) am Sonntag. " Eine Engpass-Gefahr beim Öl besteht für Deutschland also nicht. "

Auswirkungen für Tankkunden offen