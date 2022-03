Zehntausende bei Friedensaktion "Sound of Peace" in Berlin

Benefizkonzert vor 45.000 Zuschauern in Wien

In Wien gab es am Samstagnachmittag ein riesiges Benefizkonzert für die Ukraine im Ernst-Happel-Stadion. Unter dem Motto "We Stand With Ukraine" kamen 45.000 Menschen zusammen. Den Veranstaltern zufolge war das Stadion ausverkauft. Der Eintrittspreis betrug symbolisch 19,91 Euro, weil die Ukraine 1991 unabhängig wurde. Der Erlös soll an Hilfsorganisationen gehen, die Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen. Österreichs Regierung hat 80.000 Euro beigesteuert.

Auf dem Programm standen Bands wie Bilderbuch, Wanda, Eazy und die Rapper Bibiza und Eli Preiss. Vor deren Auftritten hielt Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine Rede.

Auch in Nordrhein-Westfalen wollen Menschen Solidarität zeigen. Im Bonner Hofgarten soll am Nachmittag eine etwa drei Kilometer lange Menschenkette gebildet werden. Gemeinsam sollen die Teilnehmer dort den Friedenssong "Give Peace a Chance" von John Lennon singen.

Kinos zeigen "Klitschko"

Außerdem zeigen viele Kinos in NRW heute die Dokumentation "Klitschko" über die beiden Klitschko-Brüder Wladimir und Vitali. Die Eintrittsgelder sollen an "Ein Herz für Kinder" gehen und bei Hilfsprojekten in der Ukraine eingesetzt werden. Das Ganze ist eine bundesweite Spendenaktion, an der sich insgesamt mehr 450 Kinos beteiligen.