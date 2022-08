Der Wal habe keine Infektionskrankheit, teilte Sea Shepherd mit. Veterinäre wollten nun erneut versuchen, den Beluga zum Fressen zu motivieren. Der etwa 800 Kilogramm schwere Wal wurde in der vergangenen Woche zum ersten Mal in der Seine gesichtet, weit weg von seiner Heimat in der Arktis.