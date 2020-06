Belgisch Limburg: Entführter Junge nach sechs Wochen frei

In Genk in der Provinz Belgisch Limburg ist in der Nacht zu Pfingstmontag (01.06.2020) ein 13 Jahre alter Junge frei gekommen. Er war vor sechs Wochen entführt worden.

In der Nacht zum 21. April hatten mehrere bewaffnete und maskierte Männer in polizeiähnlichen Uniformen den Jugendlichen mit Gewalt aus seinem Elternhaus verschleppt. Die Täter verlangten fünf Millionen Euro Lösegeld, teils in bar, teils in Gold.

Hohes Lösegeld gefordert

Laut Staatsanwaltschaft hatte es zwischen der Familie und den Entführern zahlreiche Lösegeldverhandlungen gegeben. Zwei Mal schickten die Täter den Eltern Beweise, dass ihr Sohn noch am Leben war.

Am Montag, kurz nach Mitternacht, kam der 13-Jährige völlig unerwartet nach Hause. Er sei von einem Auto in die Nähe seines Elternhauses gebracht und dort abgesetzt worden, berichtete er. Er sei anscheinend gesundheitlich wohlauf, sagte die Staatsanwaltschaft, sei aber verstört gewesen.

Er und seine Familie werden jetzt medizinisch und psychologisch betreut. Unter welchen Umständen der Junge frei kam, ist noch unklar. Ob die Familie das komplette Lösegeld bezahlt hat, wurde nicht bekannt. Auf jeden Fall habe sie einen Teil der geforderten fünf Millionen übergeben, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag in Hasselt mit.