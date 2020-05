Belästigung: WDR-Reporterin zeigt Ex-Staatspräsidenten an

Das Pariser Büro Giscard d’Estaings antwortete circa einen Monat später, im Juli 2019. Man habe den Protestbrief zur Kenntnis genommen.

Ann-Kathrin Stracke hat Mitte März in Frankreich gegen den ehemaligen Staatspräsidenten Strafanzeige gestellt. Der WDR hat Giscard d’Estaing danach um eine Stellungnahme gebeten. Sein Anwalt teilte am Montag (04.05.2020) mit: " Das Büro des Präsidenten erklärt, keine Kenntnisse von dieser gerichtlichen Initiative zu haben und bittet mich, Ihnen mitzuteilen, dass es folglich keine Reaktion abgibt. “ Außerdem heißt es, man behalte sich rechtliche Schritte im Falles eines entstandenen Schadens vor.

Der Süddeutschen Zeitung allerdings teilte das Büro Giscard d'Estaings mit, dieser könne sich weder an die Situation, noch an das Interview erinnern. Bürochef Olivier Revol sagte in einem Telefonat mit der Zeitung, es tue Giscard d'Estaing sehr leid, wenn die Vorwürfe stimmen sollten. Revol wies auf das hohe Alter Giscard d'Estaings hin.