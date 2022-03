Wüst beruft NRW-Beirat zu Ukraine ein

"Dabei geht es insbesondere um die Konsequenzen für die Versorgungssicherheit und Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen", heißt es in einer Pressemitteilung der Landesregierung am Freitag. Ziel sei nicht nur die Analyse der Folgen, sondern auch die Ermittlung daraus resultierender Handlungsbedarfe.

Krieg hat auch Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen

Mitglieder des Beirats sollen führende Expertinnen und Experten im Bereich der Ökonomie sein – mit einem besonderen Fokus auf Energiewirtschaft, Sicherheitsforschung und internationaler Politik. Ministerpräsident Wüst beschreibt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in der Pressemitteilung als tiefen " Einschnitt für ganz Europa und auch für unser Land. Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und unterstützen die Sanktionen gegen Russland. "

Der Krieg und die Sanktionen würden auch Auswirkungen auf Wirtschaft, Energieversorgung und Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen haben. Man müsse daher alles tun, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Folgen für die Menschen in NRW abzufedern.

Beirat tagte bereits per Videokonferenz

Insgesamt gehören dem Beirat acht Männer und Frauen aus den Bereichen Wirtschaftsforschung, Sicherheits- und Geopolitik sowie der Agrarökonomie und Computerwissenschaften. "An den Beratungen nahmen auch der Chef der Staatskanzlei, der Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales und Staatssekretäre des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie sowie des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales teil", heißt es in der Mitteilung.