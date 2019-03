Kampf gegen Wortungetüme: Amtsdeutsch soll entstaubt werden

Wenn aus einem einfachen Baum ein "Raumübergreifendes Großgrün" wird oder eine stinknormale Drehtür plötzlich als "Personenvereinzelungsanlage" daher kommt, kann man fast sicher sein, feinstes Amtsdeutsch gefunden zu haben. In vielen Formularen und Anschreiben von offiziellen Ämtern finden sich noch veraltete, unnötig komplizierte und verschwurbelte Wortkreationen. Doch das soll nun anders werden.

Unnötige sprachliche Hürden

Nordrhein-Westfalen will entsprechende Bemühungen auch auf Bundesebene vorantreiben. In NRW seien die meisten der überarbeiteten Vordrucke bereits im Umlauf, sagt ein Sprecher des Finanzministeriums. Ob beim Kindergeldanspruch oder bei der Fristverlängerung zur Abgabe der Steuererklärung: In vielen Bereichen haben die Behörden versucht, unnötige sprachliche Hürden beiseite zu räumen.