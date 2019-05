Vanessa Jäkels hat ihr erstes Kind in der Schwangerschaft verloren und wäre beinahe selbst gestorben. Mit Unterleibsschmerzen kam sie damals ins Krankenhaus. Die Ärzte machten den Blinddarm verantwortlich und entfernten diesen. "Später wurde in einem anderen Krankenhaus festgestellt, dass es eine Gebärmutterentzündung war, die frühzeitig hätte behandelt werden können" , berichtete Jäkels am Donnerstag (16.05.2019) dem WDR . Letztlich sei die Entzündung so weit fortgeschritten gewesen, dass sich der Mutterkuchen löste und das Kind verstarb. "Das hätte verhindert werden können."

Jeder fünfte Verdacht bestätigt

Vanessa Jäkels

Vanessa Jäkels ist eine von vielen Patientinnen und Patienten, die bei sich einen Behandlungsfehler vermuten. Wie der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) am Donnerstag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr allein in Nordrhein-Westfalen 2.223 Gutachten nach Patientenbeschwerden durchgeführt.