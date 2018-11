Weihnachtsmärkte öffnen immer früher - Kritik von Kirchen

In den meisten Städten in Nordrhein-Westfalen öffnen die Weihnachtsmärkte erst nach Totensonntag. So geht es am Montag (26.11.2018) beispielsweise in Köln und Bielefeld los. Schon ab Donnerstag (22.11.2018) aber sind zum Beispiel in Bochum und Dortmund die Weihnachtsmärkte am Start. Am Freitag (23.11.2018) geht es unter anderem in Aachen los.