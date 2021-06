Alle Neune - Beethoven-Sonntag von Bonn bis Wien live auf Arte

Neun renommierte Orchester treten nacheinander vor spektakulärer Kulisse in ganz Europa auf – Seeufer, Schlösser, antikes Theater. Los geht es am Sonntag um 13 Uhr mit der I. Symphonie und dem Mahler Chamber Orchestra aus dem Arkadenhof des Kurfürstlichen Schlosses in Bonn. Seit Freitag probt das Orchester an Beethovens erstem Dienstort.

10 Stunden Beethoven-Marathon

Das Finale ist um 21 Uhr in Wien mit der IX. In Wien sind 500 Zuschauer erlaubt. Auch bei den Liveaufführungen in Bonn mit 100 Gästen, aber auch in Prag, Lugano und Straßburg darf wieder Publikum dabei sein. Fast zehn Stunden wird dieser Beethoven-Symphonien-Marathon auf Arte dauern. Das Projekt ist einem Netzwerk europäischer öffentlich-rechtlicher Sender zu verdanken.