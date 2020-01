NRW-Kommunalpolitiker beklagen Bedrohungen

Reul will erleichterten Zugang zu Daten

Aus Sicht von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) reichen die bisherigen Regelungen zum Schutz von bedrohten Kommunalpolitiker nicht aus. Er sprach sich am Freitag (24.01.2020) im ARD-Morgenmagazin für einen erweiterten Zugriff auf Daten aus. Zu klären sei etwa die Frage, wie Behörden an IP-Adressen kommen.

"Es kann nicht sein, dass das Internet ein Raum ist, wo du machen kannst, was du willst", so Reul. "Auf der Straße kannst du auch nicht fahren, wie du willst. Da gibt es Regeln im Straßenverkehr."

Hollstein gibt nicht auf

Andreas Hollstein (CDU), Bürgermeister in Altena, der 2017 selbst Opfer eines Messerangriffs war, setzt nicht allein auf juristische Mittel. "Es geht nicht um irgendwelche Strafnormen", sagte er am Freitag im ARD-Morgenmagazin.

"Es geht um unsere Demokratie. Die dürfen wir uns nicht wegnehmen lassen", so Hollstein. Haltung sei nicht eine Sache von Einzelnen, sondern der Zivilgesellschaft insgesamt.

Hollstein selbst will sich nicht entmutigen lassen. Er tritt im kommenden Jahr als Oberbürgermeister-Kandidat in Dortmund an.