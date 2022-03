Bayer-Bilanz: Gewinne trotz Glyphosat-Klagen und Ukraine-Sorgen

Sorge um Beschäftigte wegen Ukraine-Krieg

Die Invasion in die Ukraine bezeichnete der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann als " schweren Schlag gegen die universellen Werte der Freiheit und der Demokratie ". Die Ukraine ist einer der größten Getreideexporteure. Bayer hat in der Ukraine eine eigene Produktion für Saatgut aufgebaut. Dort arbeiten insgesamt etwa 700 Beschäftigte. " Wir tun unsererseits alles, was in unserer Macht steht, um unsere Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine zu unterstützen. " Dazu zähle zum Beispiel die Bereitstellung von Notunterkünften und die Versorgung mit Bargeld.

Erste Mitarbeiter seien zum Wehrdienst eingezogen worden. Bayer arbeite außerdem daran, die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtige Medikamenten und landwirtschaftlichen Produkten für die Nahrungsversorgung zu sichern. Das gilt sowohl für die Ukraine als auch für Russland.

In Russland sind zurzeit für Bayer etwa 1.800 Mitarbeiter vor allem im Außendienst tätig. Ein Rückzug aus beiden Ländern wegen des Krieges sei nicht geplant - sofern es keine Sanktionen gebe, die den Geschäftsbetrieb unmöglich machten. Der Beitrag den beiden Länder zum Konzernumsatz leisten, in jedoch gering.