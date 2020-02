Am Donnerstag (28.02.2020) legt der Leverkusener Pharma- und Agrar-Riese Bayer seine Bilanz vor. Doch die Augen dürften vor allem auf die neue Zahl an Glyphosat-Klagen gerichtet sein, mit denen Bayer in den USA konfrontiert ist.

Wie laufen die Geschäfte bei Bayer?

Die Geschäfte sind 2019 bei Bayer insgesamt ganz ordentlich gelaufen. Vor allem die Pharma-Sparte war zuletzt wieder stärker gewachsen, auch weil Bayer viele Medikamente in China verkaufen konnte. Kritisch sieht Markus Mayer von der Bader Bank jedoch, dass mittelfristig die Pipeline mit Patenten für neue Medikamente nicht mehr gut gefüllt sei.

Die Entwicklung in der Agrar-Sparte war dagegen durchwachsen. Das Geschäft mit Saatgut und Pflanzenschutz hatte im ersten Halbjahr unter extremen Wetterverhältnissen gelitten: Überschwemmungen in den USA und Trockenheit in weiten Teilen Europas und Kanada.