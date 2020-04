Bayer-Konzern hilft in der Corona-Krise

Eine große Menschenmenge steht am Dienstag (07.04.2020) auf einem Parkplatz zwischen zwei mehrstöckigen Gebäuden. Ein ungewohnter Anblick in Corona-Zeiten. Mehr als zehn Feuerwehrmänner, weitere Männer und Frauen in dunkelblauen Bayer-Jacken, und ein paar ziemlich kräftige Möbelpacker. Alle mit Mundschutz.

In der Mitte steht eine Frau mit langen braunen Haaren und sagt an, was zu tun ist.Kirsten Leinewebers ist in ihrem Element: " Wir haben vor ein paar Tagen angefangen, die Firma auf links zu krempeln. Es ging darum: Such die Maschine, finde die Maschine, geht in eure Labore, holt raus, was ihr rausholen könnt!"

Wichtige Testgeräte als Leihgabe

Eigentlich leitet Kirsten Leineweber ein Forschungsteam. Ihr Ziel: Herz-Kreislauf-Erkrankungen besser verstehen. Bei den Maschinen, von denen sie spricht, handelt es sich um Testgeräte aus ihrer Medikamentenforschung. Mehrere zehntausend Euro kostet eines von ihnen. Nun stehen sie aufgereiht auf dem Parkplatz und sehen ein bisschen aus wie Laserdrucker.

Gleich mehrere Mitarbeiter versuchen sicherzustellen, dass auch wirklich alle Geräte beschriftet und in einer Liste eingetragen sind. „ Damit wir hinterher auch wissen, welches wo steht.“ Mit den Geräten soll ein Labor in Velbert bald hunderte oder sogar tausende Corona-Tests pro Tag machen.

Beatmungsgeräte für Wuppertaler Kliniken