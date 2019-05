Eschen: Eine unbekannte Pilzart - eingeschleppt aus Asien - macht den Eschen in NRW schon seit Jahren das Leben schwer. Der Pilz lässt zuerst die Triebe der Esche absterben. Dann breitet sich die Krankheit auf den gesamten Baum aus. " Das Problem wird sich in den kommenden Jahren verschärfen ," sagt Patrick Knopf, Pflanzenexperte im botanischen Garten Rombergpark in Dortmund. " Durch den Klimawandel werden immer mehr Bäume von Krankheiten betroffen sein. " Ob im Münsterland oder im Bergischen - vielerorts ist das große Sterben der Bäume bereits zu beobachten. Ein Phänomen, das übrigens europaweit gilt.