Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir sichert Landwirten Unterstützung zu

Aber es steht ja trotzdem nicht mal auf den Packungen, woher das Fleisch kommt. Sie haben jetzt das Tierwohl-Logo, aber wenn das Fleisch aus einem anderen Land kommt, ist es nicht sichtbar...

Özdemir: "Wir haben einen Binnenmarkt, das ist EU-Recht. Das darf ich gar nicht. Was ich aber machen darf, dass sie sich freiwillig beteiligen dürfen also ausländische Hersteller, Tierhalter. Da haben sich schon die Ersten Interesse bekundet. Weil es auch attraktiv ist, in diesen Markt vorzudringen. Der Lebensmittel-Einzelhandel macht auch entsprechende Vorgaben für 2030. Es macht Sinn, sich vorzubereiten. Ich kämpfe aber nicht nur für ein Haltungs-, sondern auch eine Herkunftskennzeichen. Damit wäre das Problem gelöst, das sie angesprochen haben. Mein Appell an uns alle: Kaufen Sie die großartigen Produkte unserer Landwirte in der Bundesrepublik Deutschland, die stellen großartige Produkte her. Und tragen Sie durch ihr Einkaufsverhalten dazu bei, dass Tiere künftig anders gehalten werden."