Bauern demonstrieren gegen Düngeverordnung

In ganz NRW haben Bauern am Mittwoch (18.12.2019) mit Aktionen gegen die aktuelle Agrarpolitik protestiert. Für ca. eine halbe Stunde versammelten sie sich mit ihren Traktoren auf Autobahnbrücken und an Hauptverkehrsstraßen und machten im Anbruch der Dunkelheit mit Rundumbeleuchtungen auf sich aufmerksam.

Der Verkehr sollte dabei nicht gestört werden. Das WDR -Verkehrsstudio berichtet von keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Hunderte Teilnehmer in ganz NRW

Zu den Aktionen aufgerufen hatte die freie Gruppe "Land schafft Verbindung" über soziale Medien. Das heutige Datum wurde gewählt, weil auch in den Niederlanden Bauern demonstriert haben, die Proteste in Deutschland richteten sich allerdings gegen die Düngeverordnung der Bundesregierung. Die Bauern fordern, dass die Politik mit ihnen über Lösungen spricht.

Im Kreis Soest nahmen ca. 200 Bauern an den Protesten teil, im Kreis Olpe ca. 180, in den Kreisen Wesel und Kleve insgesamt mehrere 100 und im Münsterland ca. 30.

Video starten, abbrechen mit Escape Die Bauernproteste in Kevelaer, Südwestfalen, Westmünsterland und rund um Bielefeld. Aktuelle Stunde. . 00:23 Min. . Verfügbar bis 18.12.2020. WDR.

Landwirt: Mit Düngeverordnung sinkt Qualität von Weizen

Landwirt Markus Westerfeld aus dem Kreis Soest sagte dem WDR, dass die Düngeverordnung große Probleme für die Bauern in Deutschland bringe. Die pauschale Reduzierung der Düngung um 20 Prozent sorge zum Beispiel dafür, dass Weizen nicht mehr gut genug zum Backen sei. Man könne es dann nur noch als Tierfutter nutzen.

Die geplante Düngeverordnung soll im Frühjahr 2020 vom Bundesrat beschlossen werden. Sie ist eine Reaktion auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu zu hohen Nitratwerten im Grundwasser in Deutschland.