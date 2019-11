Mit Traktoren haben Bauern aus NRW am Montag (25.11.2019) gegen die Agrarpläne der Bundesregierung protestiert. Gegen Mittag zählte die Polizei landesweit rund 1.200 Fahrzeuge, die auf verschiedenen Routen in Richtung Bielefeld unterwegs waren.

Landwirte aus allen Landesteilen dabei

Die Landwirte waren mit ihren Traktoren in Etappen unterwegs: unter anderem über Bonn, Köln, Düsseldorf und Dortmund bis nach Bielefeld zu einem Bürgerdialog.

Erster Schwerpunkt war Bonn, wo sich bereits am frühen Morgen protestierende Landwirte trafen. Manche Teilnehmer waren bereits in der Nacht losgefahren, etwa in Coesfeld. In Köln fuhren Bauern auf die Domplatte, wo die Landmaschinen gesegnet wurden. In Düsseldorf hatten sich am Vormittag rund 600 Landwirte mit Traktoren an der Messe zu einer Kundgebung getroffen.