Lavesum ist ein schönes Dorf im Kreis Recklinghausen: Rote Backsteinhäuser, grüne Wiesen, gut 1.700 Einwohner, und wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist, ist wegen des Freizeitparks Ketteler Hof gar nicht so wenig los. Nur Bargeld ist hier seit dem Jahreswechsel rar: Die Volksbank hat zugemacht.

Die Bank als Treffpunkt

Albert Gerding ärgert das. Er ist Vorsitzender des örtlichen Sportvereins. " Direkt neben der ehemaligen Volksbank ist ein Altenheim, " erzählt Gerding. " Die Bewohner konnten da jederzeit hinlaufen ." Die Volksbank Südmünsterland begründet ihre Entscheidung, die Filialen in Lavesum und zwei weitere in benachbarten Dörfern zu schließen, mit " zurückgehender Kundenfrequenz ". Albert Gerding sagt: " In der Volksbank war immer was los. Das persönliche Gespräch fehlt vielen ." Mal eben vor dem Kegelabend Geld holen kann er nicht mehr - das wird jetzt beim Wocheneinkauf in Haltern erledigt.

Filialschließungen überall

Egal ob Volksbank, Sparkasse, Commerzbank oder Deutsche Bank: Sie alle haben in den vergangenen Monaten Filialen geschlossen und kündigen weitere Schließungen an. Allein im Stadtgebiet von Köln und Bonn wurden im Dezember 17 Filialen geschlossen. Hier gibt es noch genügend Alternativen. In Lavesum aber müssen die Gerdings jetzt ins Auto steigen, um an Geld zu kommen. Die Volksbank Südmünsterland e.V. verweist auf Anfrage des WDR darauf, dass ältere Menschen sich per Vorbestellung das Geld auch nach Hause liefern lassen könnten.

Dass Bankfilialen schließen ist nicht neu und viele stört es gar nicht, weil sie ihre Bankgeschäfte sowieso online erledigen. Aber die Corona-Pandemie hat die Entwicklung beschleunigt und wenn die Volksbank Bigge-Lenne kurz vor Weihnachten ankündigt, dass sie wegen der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen in den Kreisen Olpe und Hochsauerland sieben Filialen schließt, dann fragt sich mancher, ob sie jemals wieder aufmachen werden.

Video starten, abbrechen mit Escape Immer weniger Geldautomaten. Hier und heute. . 15:42 Min. . Verfügbar bis 27.11.2021. WDR.

Verdi-Experte: Bankautomaten gemeinsam betreiben

Frederik Wernig, Bankenfachman bei der Gewerkschaft Verdi, sorgt sich auch um die Beschäftigten: " Als ich 2006 meine Ausbildung bei der Bank begonnen habe, war das noch ein angesehener und sicherer Beruf ," erinnert er sich. Das hat sich inzwischen geändert. Gerade bei den Volksbanken, die in den ländlichen Bereichen NRWs seit langem verwurzelt sind, findet er die Entwicklung " schwierig ": " Ein Bankautomat könnte ja auch von Sparkasse und Volksbank gemeinsam betrieben werden ," schlägt er vor.

Schon 2019 gab es laut Statistischem Bundesamt gut 30 Prozent weniger Banken als 2009. 2020/2021 dürfte die Statistik nochmal einen deutlichen Einbruch bekommen.