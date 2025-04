Zwischen 21.30 und 8.00 Uhr dürfen Geschäfte keinen Alkohol mehr verkaufen. Außerdem dürfen Clubs und Bars keine Happy-Hour und kein Flatrate-Saufen mehr anbieten. Hotels dürfen außerhalb der Mahlzeiten keine alkoholischen Getränke mehr servieren. Während der Mahlzeit dürfen All-inclusive Hotels nur drei alkoholische Getränke anbieten. Alles darüber hinaus muss extra bezahlt werden.

Neue Kleiderordnung und kein Sex in der Öffentlichkeit

Auch Sex in der Öffentlichkeit ist verboten – dazu zählt auch Sex im Auto oder am Hotelfenster. Und auch was die Kleidung betrifft, gibt es neue Richtlinien.

Das Nacktbaden ist nur an dafür ausgewiesenen Strandabschnitten erlaubt. Abseits des Strandes müssen Urlauberinnen und Urlauber eine Beinbekleidung, ein Oberteil und Schuhe tragen. Wer dennoch mit freiem Oberkörper rumläuft, muss mit einem Bußgeld zwischen 50 und 200 Euro rechnen. Auch das Mitführen von Gummipuppen oder Handtüchern mit anzüglichen Abbildungen ist untersagt.

Keine Drogen, kein Müll, kein "Balconing"

Santa Ponsa auf Mallorca

Der Konsum von Drogen und auch das Wegwerfen von Müll auf die Straße ist untersagt. Und auch das Rauchen wurde auf der gesamten Insel weiter eingeschränkt. Bereits seit 2021 darf nur noch in ausgewiesenen Raucherbereichen von Lokalen und Clubs geraucht werden. Das wird inzwischen deutlich schärfer kontrolliert. Außerdem gilt inzwischen auch an 28 Stränden Rauchverbot, unter anderem in Santa Ponsa, Sant Joan und Cala Estància.

Das sogenannte "Balconing", also das Springen vom Balkon in den Pool, wurde bereits im letzten Jahr ausdrücklich untersagt. In den vergangenen Jahren hatten sich Touristinnen und Touristen bei solchen Aktionen immer wieder schwer verletzt. Jetzt wurde darüber hinaus auch das Klettern von Balkon zu Balkon verboten.

Neue Gebühren für Mallorca-Touristen

Ab 2025 kommen außerdem einige neue Gebühren auf Mallorca-Touristen zu. Zum 1. Januar 2025 wurde beispielsweise die balearische Ökosteuer pro Nacht angehoben. In der Hauptsaison (Juni-August) beträgt sie nun 6 Euro pro Person/ Nacht.

Außerdem wurde ab 2025 eine Mietwagen-Gebühr erhoben, um die Flut der Leihwagen einzudämmen. Und auch für Besucherinnen und Besucher, die per Kreuzfahrtschiff nach Mallorca kommen, wird eine Gebühr pro Tag fällig. Je nach Saison beträgt diese zwischen zwei und sechs Euro pro Kopf.

" Tourismus, der die lokale Kultur nicht wertschätzt "