Bald Nichtraucherzonen in Parks in NRW?

Seit einem Monat gilt in Paris ein Rauchverbot in öffentlichen Parks. In mehr als 50 Grünanlagen ist das Qualmen verboten. Damit soll auch der Müll durch weggeworfene Zigarettenkippen verringert werden. Wer gegen das Verbot verstößt und erwischt wird, muss ein Bußgeld in Höhe von 38 Euro zahlen. Ein Rauchverbot in öffentliche Parks – ist das auch in NRW denkbar?