Nach dem Brand von drei Güterwaggons in Unkel (Kreis Neuwied) soll die rechtsrheinische Bahnstrecke zwischen Koblenz und Köln am Montagmorgen (11.02.2019) wieder freigegeben werden. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntag mitteilte, sollen die Arbeiten an den Gleisen bis dahin beendet sein.

Oberleitungen sind bereits repariert

Die Reparatur der Oberleitungen sei bereits abgeschlossen. Die Züge sollen am Morgen wieder fahren können. Pendler sollten sich aber am Montag online noch einmal genau informieren. Bis dahin werden sämtliche Züge weiter über die gegenüberliegende Seite des Rheins umgeleitet.