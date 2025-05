Waffenfreie Bahnhöfe gefordert

Die Gewerkschaft der Polizei fordert zum Beispiel ein Waffenverbot in Bahnhöfen. In NRW ist das allerdings noch nicht einheitlich geregelt. An manchen Bahnhöfen, wie Aachen, Duisburg oder Dortmund, gelten bei Großveranstaltungen Waffenverbotszonen auf Zeit, andere Städte wie Bonn, Bielefeld, Hamm oder Münster wollen bis Sommer 2025 dauerhafte Verbotszonen einrichten. Die Polizeigewerkschaft drängt aber darauf, bundesweit einheitlich vorzugehen. Der Vorteil: Die Polizei darf Menschen in Waffenverbotszonen ohne konkreten Verdacht kontrollieren.

Kritiker sagen allerdings, dass der Effekt von Waffenverbotszonen eher klein sei. Kriminologen verweisen auf einen sogenannten "Verdrängungseffekt". Das heißt, die Waffenträger treffen sich an einem anderen Ort, etwa nicht mehr am Bahnhof, sondern in der Innenstadt. Und: Auch in Hamburg, wo am Freitag (23.05.2025) eine Frau Menschen am Hauptbahnhof mit einem Messer angriff, gilt ein Waffenverbot.

Videoüberwachung in Dortmund

Eine andere Maßnahme gegen die Kriminalität ist die Videoüberwachung: Die Deutsche Bahn hat bis Ende 2024 die Zahl der Videokameras in Bahnhöfen auf insgesamt 11.000 ausgebaut. Auch in NRW setzt die Polizei auf Bilder der Kameras. Zum Beispiel in Dortmund.

Der Dortmunder Hauptbahnhof gilt als der gefährlichste in Deutschland. 2024 gab es 735 Gewaltverbrechen von der Messerstecherei bis hin zu Sexualdelikten. Nur am Berliner Hauptbahnhof passieren etwas mehr Gewalttaten. Berlin ist allerdings auch sechsmal so groß wie Dortmund. Erst Anfang März hat ein Mann mehrfach mit einem Messer auf einen Bahn-Mitarbeiter eingestochen.

Jetzt will die Polizei die hohe Zahl der Verbrechen im Umfeld des Bahnhofs in den Griff bekommen. Sie kontrolliert nun den gesamten Bahnhofsvorplatz sowie einige angrenzende Plätze mit Kameras. Die Bilder aller Kameras laufen in der Leitstelle im Dortmunder Polizeipräsidium ein. Dort sitzen Polizeibeamte vor den Bildern und werten sie aus.