Sogenannte WhatsApp-Reinigungen sollen hunderte Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen sauberer machen. Das versprechen die Deutsche Bahn (DB) und der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) für das neue Jahr.

Bis Februar 2020 soll an insgesamt 286 Stationen in NRW eine so genannte WhastApp-Reinigung eingeführt werden. Die Reisenden sollen per WhatsApp melden, wo sie dreckige Bahnhofsecken, Müll oder Verschmutzungen vorfinden.