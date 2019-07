Sind Zäune an Bahnsteigen eine Lösung?

Bei einem 33.000 Kilometer langen Streckennetz können die Gleise der Bahn nicht komplett gesichert werden. " Ein Zaun müsste bei der Länge des Schienennetzes zweimal um den Äquator reichen ", heißt es in einer Bahn-Mitteilung.

Die Bahnsteige der etwa 5.700 Bahnhöfe mit Zäunen zu schützen, ist kompliziert. Der Fahrgastverband Pro Bahn nennt technische Schwierigkeiten.

" Bei automatisch fahrenden Bahnen mit exakt präzisen Haltepunkten könnte man einen Schutzzaun mit Lücken für die Eingänge errichten, das wird in einigen Ländern auch so gemacht ", sagt Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann. Aber: " Bei unseren Bahnhöfen kann das nicht funktionieren, weil die Züge manuell gesteuert werden und nie an der gleichen Stelle halten. " Zudem gebe es unterschiedliche Züge, die jeweils andere Türabstände haben.

Wie kann man die Sicherung an Bahnsteigen sonst erhöhen?

Denkbar wären zusätzliche Wartegitter an Strecken, auf denen die Züge mit einer hohen Geschwindigkeit durch den Bahnhof fahren, sagt Naumann. Auf der Strecke Hamburg-Berlin seien diese Gitter schon zu finden.

Weiter gebe es die Möglichkeit, ein Bahngleis erst freizugeben, wenn der Zug zum Stillstand gekommen ist. Das ist laut Naumann in Voerde und auch in Mülheim theoretisch denkbar, aber in Düsseldorf zum Beispiel wegen der hohen Anzahl der Passagiere unmöglich. Der Fahrgastverband setzt ansonsten auf möglichst breite Bahnsteige. Das größte Risiko entstehe nämlich bei unbeabsichtigtem Gedrängel, so Naumann.