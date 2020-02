Baukran beschädigt Fassade

Kran beschädigt Hausfassade in Düsseldorf

In Düsseldorf beschädigte ein drehender Baukran eine Hausfassade. Insgesamt drei Kräne hätten sich am Sonntagvormittag durch starken Wind gedreht und miteinander verhakt, teilte die Polizei mit.

An einem der Kräne war eine Metallkette befestigt. Diese beschädigte durch die Drehung eine Hausfassade. Zwei Container fielen von einem Schiff in den Rhein. Feuerwehrleute brachten die leeren Großbehälter an Land und sicherten sie.

Zahlreiche Feuerwehr-Einsätze in Köln

An der bekannten Festhalle Gürzenich in Köln stürzte ein 20 Meter langes Baugerüst auf einen Ausschankwagen, der nicht in Betrieb war. Im Bereich Stammheimer Ring stürzte ein Baum auf einen vorbeifahrenden Karnevalswagen, der nicht besetzt war und völlig zerstört wurde. Verletzt wurde niemand.

Bei Rodenkirchen musste ein Mann gerettet werden, dessen Ruderboot auf dem Rhein gekentert war.

Zweitliga-Spiel wegen Starkregens verschoben

Der Beginn der Partie der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Arminia Bielefeld und Hannover 96 musste um eine halbe Stunde verschoben werden. Dort hatte es so stark geregnet, dass der Platz nach Einschätzung des Schiedsrichters zunächst nicht bespielbar war. Auch nach Anpfiff war noch viel Wasser auf dem Rasen.