Bahnkunden drohen neue Streiks - womöglich noch in den Sommerferien

Der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn droht zu eskalieren. In einer Urabstimmung entscheiden die Gewerkschaftsmitglieder darüber, ob sie streiken wollen, um ihre Forderungen durchzusetzen.

Die Auszählung läuft seit Montag, am Dienstag um 11 Uhr will GDL-Chef Claus Weselsky das Ergebnis präsentieren. Er rechnet mit einer Zustimmung von mehr als 90 Prozent. Auch Bahn-Personalvorstand Martin Seiler rechnet damit, dass es zum Streik kommt. Er will weiter verhandeln, Weselsky lehnt das in der aktuellen Lage strikt ab.

Ausmaß und Dauer des Streiks noch offen