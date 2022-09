Bahnchaos rund um Köln: Experte mahnt Modernisierung der Stellwerke an

Die Störungen häufen sich: Erst vor gut zwei Wochen hatte in Dortmund Starkregen ein Stellwerk schwer beschädigt, was jede Menge Zugausfälle und Verspätungen zur Folge hatte. Am Donnerstag dann Köln: Dort hatte ein Rohrbruch ein Stellwerk unter Wasser gesetzt und den Verkehr in einem der wichtigsten deutschen Bahnknoten fast komplett lahmgelegt. Die beiden Fälle seien nicht vergleichbar, sagte am Freitag eine Bahnsprecherin.