Herbstferien: Viele Bahnstrecken in NRW gesperrt

Sanierungen bereits in den Sommerferien

Die Bahn hatte bereits in den vergangenen Sommerferien Sanierungsarbeiten in NRW durchgeführt. Unter anderem wurden Gleise und Weichen zwischen Essen und Düsseldorf Flughafen erneuert. In Oberhausen wurde eine Bahnsteig für den Rhein-Ruhr-Express ( RRX ) ausgebaut.