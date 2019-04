Züge in NRW immer unpünktlicher

Verspätete Züge oder solche, die erst gar nicht kommen: Jeder, der häufiger mit der Bahn fährt, kennt diesen fast täglichen Ärger. Immerhin schaffen es im Regionalverkehr nach Angaben der Bahn immerhin 95,1 Prozent der Züge, den Fahrplan mit weniger als sechs Minuten Verspätung einzuhalten. Das ist deutlich mehr als im Fernverkehr, wo im vergangenen Jahr nur knapp 75 Prozent der Züge mit weniger als 15 Minuten Verspätung ankamen.

Dennoch: In NRW warten Bahnkunden besonders häufig auf ihren Zug. Im Vergleich der Bundesländer lag NRW mit 91,3 Prozent Pünktlichkeit im Regionalverkehr zuletzt weit hinten auf Platz 13. Schlechter sieht es nur noch in Bremen, Hessen und Schleswig-Holstein aus. In den vergangenen vier Jahren haben Verspätungen in NRW deutlich zugenommen. Diese Zahlen gehen aus der Antwort auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag hervor.