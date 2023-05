Auslands-Reisen mit der Bahn: Wie klappt das?

Immer mehr Menschen nutzen die Bahn für Fahrten ins Ausland. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist der internationale Fernverkehr auf der Schiene im vergangenen Jahr um 30 Prozent im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2019 gewachsen. Mehr als 21 Millionen Menschen reisten im Zug über die Grenze.

Bahnchef Richard Lutz

Der Anteil der Auslandsreisen am gesamten Fernverkehr des Konzerns stieg zwischen 2019 und 2022 um drei Prozentpunkte auf 16 Prozent. Von Deutschland aus seien inzwischen rund 200 Ziele im europäischen Ausland direkt erreichbar. Laut Bahnchef Richard Lutz ist der internationale Fernverkehr damit zentral für die Deutsche Bahn.

"Der starke Zuspruch steht auch für das Zusammenwachsen Europas auf der Schiene." Bahnchef Richard Lutz

Die beliebtesten Verbindungen im internationalen Fernverkehr sind demnach die von Frankfurt/Stuttgart nach Paris, sowie von Frankfurt nach Brüssel und nach Amsterdam. Relativ die größten Zuwächse habe es zuletzt auf den Strecken nach Polen, Dänemark und Italien gegeben.

Auch aus NRW gibt es attraktive Zugverbindungen ins Ausland - vor allem von Köln aus. Nach Amsterdam braucht man von dort nur gut drei Stunden und von Köln nach Brüssel dauert es rund 100 Minuten. Besonders beliebt ist auch der Thalys nach Paris. Der fährt zum Beispiel von Essen über Düsseldorf und Aachen nach Paris - und braucht nur wenige Stunden.

Mit der Bahn nach Spanien, Portugal oder Osteuropa? Schwierig.

Erheblichen Nachholbedarf gibt es allerdings nach wie vor beim Bahnangebot über mehrere europäische Ländergrenzen hinweg. Wer etwa von Deutschland über Frankreich weiter nach Spanien und Portugal oder nach Osteuropa reisen will, hat es mit der Bahn nach wie vor schwer. Die Fahrpläne sind nicht aufeinander abgestimmt, die Fahrkarten müssen umständlich bei den jeweiligen Zuganbietern gebucht werden.

Etwas besser sieht es in Richtung Italien aus. Dorthin bietet die Österreichische Bundesbahn Nachtzuglinien auch von Deutschland aus an. Zudem gibt es nächtliche Direktverbindungen von Berlin über Hamburg bis nach Stockholm, die von schwedischen Bahnunternehmen angeboten werden.

Ohne Umstieg von Frankfurt an den Atlantik

Die DB hat ihr internationales Angebot nach eigenen Angaben seit 2016 um 20 Prozent mehr Sitzplätze und mehrere neue Verbindungen ausgebaut. Die Zahl der Reisenden legte seitdem um 35 Prozent zu. Täglich reisen nun über 55.000 Menschen auf 250 internationalen Direktverbindungen, in der Regel in Kooperation mit den Bahnunternehmen der Partnerländer.

In diesem Sommer soll eine neue TGV-Verbindung an Wochenenden Frankfurt mit Bordeaux verbinden - in weniger als acht Stunden Fahrtzeit. Außerdem gibt es neue Nachtzugangebote für die Strecken Berlin-Paris und Wien-Brüssel.

Über dieses Thema berichtet der WDR im Hörfunk bei 1LIVE