Der Fahrgastverband "Pro Bahn" pflichtet bei: " Solche Spitzentemperaturen hatten wird im letzten Jahr zum ersten Mal ", sagte Sprecher Detlef Neuß am Donnerstag (25.07.2019) dem WDR. " Aber die Bahn muss sich was überlegen ."

Fehler in der Vergangenheit

Das Problem ist nach Einschätzung des Fahrgastverbandes "Pro Bahn" teilweise auch hausgemacht. Bei der Anschaffung von ICE-Klimaanlagen habe die Bahn in der Vergangenheit Fehler gemacht.

" Der damalige Bahnchef Mehdorn war der Ansicht, dass es in Deutschland nicht kälter als minus sieben und nicht wärmer als 26 Grad werde - in der Spitze aber höchstens 30 Grad. "

"Umstellung dauert"

Die Bahn habe das Problem zwar erkannt und sei dabei nachzurüsten. " Wie lange die Umstellung dauert, ist aber nicht absehbar ", so "Pro Bahn"-Sprecher Neuß.

Immerhin: Nach Angaben der Deutschen Bahn haben die Züge der Baureihe ICE4 zwei Klimaanlagen an Bord, falls eine ausfalle. Zudem sei das neue Klimasystem auf Außentemperaturen von minus 25 bis plus 45 Grad ausgelegt.

Weiß bemalte Schienen

Zu Weichenstörungen kann es kommen, weil Weichen aus Stahl sind und sich deshalb bei Hitze verformen können. Gegen solche Verformungen helfe reflektierende weiße Farbe, sagte Ani Melkonyan vom Zentrum für Logistik und Verkehr der Universität Duisburg-Essen. " Studien zeigen, dass solche weißen Schienen bis zu sieben Grad kühler bleiben. "

Getestet werde das bereits in Österreich, Italien und der Schweiz. In Italien werde zudem an heißen Tagen zur Abkühlung Wasser auf die Schienen gesprüht.

Mehr Investitionen gefordert

Das Fazit von Wissenschaftlerin Melkonyan: " Im Vergleich zu vielen europäischen Nachbarn steckt Deutschland seit Jahren zu wenig Geld ins Schienennetz ."

In Deutschland werde pro Kopf 54 Euro investiert, in Italien hingegen 81 Euro. " Damit ist der Stand in den Ländern, die an die Hitzewellen gewöhnt sind, besser ."

Stand: 25.07.2019, 15:44