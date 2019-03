Für NRW kann die DB keine aktuellen Angaben zur Pünktlichkeit im Nahverkehr machen. Bundesweit räumt die Bahn in ihrem Jahresbericht eine "überwiegend schwache Entwicklung" bei der Pünktlichkeit ein.

Ruhrgebietsstädte fühlen sich von Bahn benachteiligt

2. Baustellen

Ein Grund für Verspätungen ist die marode Infrastruktur. Um Defizite zu beheben, gab und gibt es viele Großbaustellen, die naturgemäß wiederum zu Ausfällen und Verspätungen führen. In NRW stehen 2019 unter anderem in Köln (in den Osterferien und im Juni wegen Weichenarbeiten) und im Ruhrgebiet (Sommerferien) Großbaustellen an.