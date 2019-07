Hitze bremst die Bahn aus

Die aktuelle Hitzewelle hat am Mittwoch den Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern massiv gestört. Es kam zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen im Nah- und im Fernverkehr - teilweise mussten Fahrgäste zwei und mehr Stunden auf ihre Züge warten.

Fahrgäste schimpfen in den Sozialen Netzwerken

Auf Twitter machten zahlreiche Fahrgäste ihren Ärger Luft: Sie berichteten unter anderem von defekten Klimaanlagen in ICE-Zügen. Solche Vorfälle hatten in der Vergangenheit auch zur Evakuierung von Zügen geführt - diesmal scheinen hauptsächlich einzelne Waggons betroffen gewesen sein. Teilweise wurden Reisende aufgefordert, in einen Waggon mit funktionierender Technik umzusteigen. Hinzu kamen Störungen durch Weichen, die sich wegen der hohen Temperaturen verformt hatten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Für Nordrhein-Westfalen meldete die Bahn am frühen Abend mehrere wetterbedingte Störungen. Unter anderem gab es Verspätungen auf der Strecke zwischen Sindorf und Düren. Grund war eine defekte Weiche. Auch eine Störung zwischen Duisburg und Krefeld-Uerdingen war auf eine kaputte Weiche zurückzuführen.