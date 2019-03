" Das ist nicht nur ein wirtschaftlicher Verlust, sondern auch ein Ärgernis für die Fahrgäste ", sagte ein Bahnsprecher. Nach Angaben der Bundespolizei wurden 2018 knapp über 1.200 Fälle angezeigt.

Die Zahl sei in etwa konstant geblieben, die Polizei habe aber deutlich mehr Täter überführen können: Die Aufklärungsquote sei von rund einem auf mehr als sieben Prozent gestiegen.

Video starten, abbrechen mit Escape Graffiti – Kunst oder Schmiererei?. neuneinhalb . . 09:35 Min. . UT . Das Erste.

Die DB gehe energisch gegen Vandalismus vor und zeige jeden einzelnen Fall an. Graffitis würden unverzüglich möglichst innerhalb von 24 bis 72 Stunden entfernt - auch, weil für die Sicherheit wichtige Wagenkennzeichnungen oder Hinweistafeln für Fahrgäste oft nicht mehr lesbar seien, sagte der Bahnsprecher.

32.500 Quadratmeter entfernt